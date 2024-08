Quincy Wilson, de numai 16 ani, şapte luni şi o zi, a devenit vineri cel mai tânăr atlet american de la Jocurile Olimpice, după ce a concurat la Paris în ştafeta masculină a SUA la 4x400 m.

Wilson, un licean din Maryland, a fost primul schimb în ştafeta americană şi a predat băţul după 47 sec 27/100, penultimul timp din serie, departe de performanţele lui din acest sezon.

Echipa SUA a ocupat locul trei în serie şi a reuşit calificarea directă în finala de sâmbătă, la care Wilson nu ar trebui să participe.

''A fost incredibil, mulţimea m-a purtat, la fel ca determinarea şi curajul meu. Ştiam că mai am trei alergători excelenţi după mine'', a spus tânărul american, potrivit Agerpres.

''Sunt mândru de el, a făcut o treabă bună'', a comentat experimentatul său coechipier Vernon Norwood. I-am spus înainte de cursă să se bucure de moment, că merită să fie acolo. Este un privilegiu rezervat pentru puţini oameni din lume.''

Quincy Wilson is officially the youngest man to compete for Team USA in track and field at the Olympic Games as he ran lead leg of the men’s 4x400 heats! ????????????#ParisOlympics pic.twitter.com/rrGy59avm8