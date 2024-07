Americanii au dat pronosticul înaintea finalei lui David Popovici de la 100 m liber

JO 2024 | David Popovici, considerat favorit de americani înaintea finalei de la 100 m liber

Finala probei de 100 m liber de la Jocurile Olimpice este programată miercuri seară, de la ora 23:39 (ora României), la Paris La Defense Arena.

David Popovici s-a calificat în finală după ce a încheiat pe locul secund a doua finală, cu un timp de 47,66. Românul intră în ultimul act cu al cincilea cel mai bun timp, primul fiind al chinezului Pan Zhanle (47,21).

David Popovici va concura pe culoarul al doilea în finala de la 100 m liber.

Americanii de la NBC se așteaptă la "poate cea mai imprevizibilă finală" de la natație, însă îl cotează cu șanse reale pe David Popovici la o medalie, clasându-l pe român chiar pe primul loc.

"David Popovici, campion la 200 m liber la Jocurile Olimpice, va căuta a doua sa medalie de aur la Paris. Pentru a reuși acest lucru, trebuie să îl învingă pe omul care i-a depășit recordul mondial în această probă, chinezul Pan Zhanle, dar și pe australianul Kyle Chalmers, care a câștigat medalia de aur la Rio.

Americanul Caeleb Dressel, medaliat cu aur la Tokyo, a ratat participarea la această competiție în dauna compatrițiolor Chris Guiliano și Jack Alexy. Ambii americani trebuie să își ridice însă nivelul pentru a ajunge pe podium", scrie NBC.

Americanii au realizat și un top al favorițiilor la medalie în proba de miercuri seară. Primul pe această listă este David Popovici, urmat de Pan Zhanle (China) și Kyle Chalmers (Australia).

David Popovici, înaintea finalei la 100 m liber: "Cu aceeași mentalitate pe care am avut-o și pentru 200 de metri liber"

După semifinala de marți seară, David Popovici s-a arătat mulțumit de performanța sa. Marele sportiv român speră să facă o figură frumoasă și în finală.

„Da, sunt mulțumit de timpul pe care l-am obținut. În primul rând, sunt mulțumit că m-am calificat. Asta era tot ce conta. Mâine e o nouă zi, o nouă cursă, cu aceeași mentalitate pe care am avut-o și pentru 200 de metri liber, care mi-a priit.

Am făcut tot posibilul să las deoparte succesul de la aurul la 200 m liber. Cred că mă descurc destul de bine, dar, deși încerc să nu mă gândesc la asta, e greu de ignorat, inclusiv în capul meu. Cred că încă nu am terminat ce aveam de făcut aici. Abia mâine, după ce termin și cursa de 100 de metri, indiferent de rezultat, mă voi putea bucura un pic de tot ceea ce am reușit” a declarat David Popovici pentru TVR Sport.

La doar 19 ani, David Popovici a reușit să cucerească o medalie de aur la 200 de metri liber la actuala ediție a Jocurilor Olimpice, devenind astfel primul înotător român care a câștigat un titlu olimpic la masculin. Timpul său de 1:44,72 a fost suficient pentru a-l devansa pe britanicul Matt Richards, care a terminat cu 1:44,74.