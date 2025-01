Actualul patron și președinte al clubului Hellas Verona caută investitori care să preia clubul din regiunea Veneto.



Christian Pușcașiu, aproape să devină proprietarul lui Hellas Verona

În 2018, Maurizio Setti a vândut Mantova 1911 și acum vrea să se retragă din fotbal, pentru a se dedica celorlalte afaceri ale sale, mai ales că în ultimii doi ani a fost investigat de Guardia di Finanza pentru mai multe operațiuni efectuate de Hellas.



Setti se află în negocieri avansate cu fondul american de investiții Presidio Investors, care are sediul în Texas și al cărui managing partner este românul Christian Pușcașiu (alături de Karl Schade și Victor Masaya).



Acesta locuiește în California, este licențiat în Inginerie Electrică și Informatică și are MBA, predă la University of California - Berkeley (Haas School of Business) și Fung Institute of Engineering și vorbește limbile germană, franceză, italiană și română. În trecut a fost șef al celui de-al doilea ca mărime fond de pensii private din Canada, Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), o companie cu un portofoliu de peste 30 de miliarde de dolari. Ulterior, a coordonat sau a fondat AEA Investors, Blum Capital, EQT, Expansion Capital și Three Bridges Venture Partners.



Tranzacția se face contra sumei de 120 de milioane de euro

Conform informațiilor deținute de jurnaliștii italieni, prețul tranzacției se ridică la 120 de milioane de euro, actualul patron fiind consiliat de Deutsche Bank și Unilegal, iar Deloitte și Hogan Lovells asistând Presidio. Planurile includ demolarea Stadio "Marcantonio Bentegodi" și construirea unei noi arene pe aproximativ aceeași locație din Piazzale Olimpia.



De asemenea, la nivel administrativ, Setti ar urma să rămână provizoriu în conducerea clubului, dar aceasta să fie treptat preluată de Italo Zanzi (CEO, fost CEO al lui AS Roma, între 2012 și 2016), Sean Sogliano își va păstra funcția de director sportiv, pe care o deține din decembrie 2022, iar echipa va cuprinde specialiști nord-americani în materie de finanțe, marketing și comunicare.



Dan Șucu a preluat recent pe Genoa

Pușcașiu ar deveni astfel al doilea afacerist român care deține un club în Serie A, după Dan Șucu. Proprietarul Mobexpert și al Rapidului a cumpărat 77% din acțiunile clubului Genoa CFC, pentru aproximativ 45 de milioane de euro de la 777 Partners, pe 18 decembrie 2024.

Conform datelor neconfirmate, bucureșteanul ar fi sprijinit financiar de miliardarii Dragoș și Adrian Pavăl (Dedeman) și de Florin Talpeș (Bitdefender). În perioada următoare, la clubul genovez vor mai ajunge românii Răzvan Raț și Ovidiu Golea.



Hellas Verona, campioana Italiei în 1985

Hellas Verona FC este un club înființat în 1903 și reînființat în 1991, după un colaps financiar. A câștigat un titlu istoric în sezonul 1984-1985, cu Osvaldo Bagnoli pe banca tehnică și cu un lot care îi cuprindea pe Hans-Peter Briegel, Preben Elkjaer Larsen, Pietro Fanna, Claudio Garella, Roberto Tricella și Giuseppe Galderisi.



Echipa evoluează pe Stadio "Marcantonio Bentegodi" (39.211 locuri), este antrenată de Paolo Zanetti și are un lot cotat la 90.18 milioane de euro, cei mai valoroși fotbaliști fiind Reda Belahyane (10 milioane de euro), Jackson Tchatchoua (8 milioane de eurpo), Diego Coppola (7.5 milioane de euro) și Casper Tengstedt (7 milioane de euro). Momentan, "I Gialloblu" ocupă locul al 17-lea în Serie A, cu doar un punct peste Cagliari, echipa aflată pe primul loc retrogradabil.



Foto - Getty Images, Presidio Investors