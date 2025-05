Despre Paulo Sousa s-a scris că i-ar putea lua locul lui Vieira, însă realitatea ar fi cu totul alta.

Patrick Vieira: ”A existat mereu un dialog foarte clar cu noul patron!”

Înaintea meciului cu Atalanta, Patrick Vieira a anunțat că se simte foarte bine la gruparea patronată de Dan Șucu și nu își dorește să plece de la Genoa.

Antrenorul a mărturisit că a discutat foarte limpede cu finanțatorul lui Rapid și al lui Genoa și nu există niciun dubiu: va continua pe banca tehnică.

”Sunt foarte fericit la Genoa: de când am ajuns, a existat mereu un dialog foarte clar cu directorul și cu noul patron. Este un grup cu care am avut o plăcere enormă să lucrez – nu există niciun motiv să nu continuăm. Am spus mereu că sunt mulțumit, trebuie să mergem mai departe. Totuși, să vorbim despre mine nu este cel mai important lucru – important este să vedem tinerii cum cresc și jucătorii cu experiență cum rămân concentrați.

Îmi place mai mult să citesc în ziare laudele pentru jucători decât să citesc despre viitorul meu: nu este ușor să câștigi și să atingi obiectivele, uitați-vă la Sampdoria. Uneori uităm cât de importantă este echipa: jucătorii au realizat ceva ce nu trebuie uitat”, a spus Patrick Vieira la o conferință de presă.