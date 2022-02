Olivier Giroud, decisiv în derby-ul Inter-Milan 1-2. Lupta pentru titlu rămâne strânsă în Serie A după succesul "Rossonerilor"

Etapa 24 din Serie A a fost marcat de "Derby della Madonnina", dintre Inter Milano și AC Milan.

Partida a fost una importantă pentru ambele formații, ținând cont că fiecare dintre echipe avea nevoie de victorie, prima pentru a se detașa în clasamentul din Seria A, iar a doua pentru a rămâne în cursa pentru titlu.

Partida a fost decisă de Olivier Giroud. Atacantul celor de la AC Milan a marcat două goluri, în minutele 75, respectiv 79, reușind să întoarcă meciul în favoarea "Rossonerilor", după ce Inter Milano a condus din minutul 39, datorită reușitei lui Perisic.

Inter Milano rămâne lider în Serie A, cu 53 de puncte și un meci mai puțin disputat, în timp ce AC Milan se află pe poziția secundă, cu 52 de puncte. Podiumul este completat de Napoli, cu 49 de puncte și un meci în minus.

