Liverpool ar monitoriza atent un internațional român: ”E pe lista lor. Am vorbit cu cineva de acolo”

Radu Drăgușin (21 de ani), fundașul de la Genoa, pe care Manea îl impresariază, s-ar afla în atenția clubului antrenat de Jurgen Klopp.

”Grifonul” a luat deja decizia de a activa clauza de cumpărare definitivă a lui Drăgușin de la Juventus, în valoare de 5,5 milioane de euro. Impresarul susține că genovezii au primit deja o ofertă de 25 de milioane de euro, care l-ar face pe fundaș cel mai scump fotbalist român din istorie, dar aceasta ar fi fost refuzată.

Florin Manea: ”Radu Drăgușin e foarte curtat”

„Radu Drăgușin e foarte curtat. A jucat cele mai multe meciuri, e cel mai folosit jucător. A început să și marcheze. A existat o ofertă de 25 de milioane de euro, din Italia. Și a fost refuzată. Ideal ar fi să mai joace un an în Seria A și să plece în Anglia. I se potrivește campionatul.

Nu e greu să ajungă la Liverpool. Există interes. Am vorbit cu cineva de acolo. Am vorbit cu scouter. E pe lista lor. Că va fi acum, că va fi peste un an... Mult în Italia nu va sta. Există interes de la o echipe cu bani din Anglia.

Poate zice 'Luați 40 de milioane de euro și îl luăm acum'. Riscul e să-l lași să joace un an în Serie A și după aceea să se ceară 60 de milioane de euro”, a spus Florin Manea, pentru GSP.ro.

Convocat la naționala României pentru meciurile cu Andorra și Belarus, primele din campania de calificare la EURO 2024, Drăgușin a evoluat în 32 de partide pentru Genoa, în toate competițiile, reușind să marcheze de trei ori.

Acesta joacă din 2018 pentru juniorii lui Juventus, club care l-a și promovat la nivel de seniori. A mai evoluat sub formă de împrumut la cluburi precum Sampdoria și Salernitana, în Serie A, iar din vara anului trecut joacă pentru Genoa.

Drăgușin este evaluat de site-urile de specialitate la 5,5 milioane de euro.