După 392 de zile, David de Gea și-a găsit echipă!

Fostul portar de la Manchester United a ales să plece de pe Old Trafford la finele sezonului 2022-2023, iar de atunci este liber de contract, chiar dacă în presa internațională s-a zvonit că n-ar duce lipsă de oferte.

Dorit în Arabia Saudită, dar și în La Liga, la Betis Sevilla, David de Gea este aproape de a reveni în fotbal în Serie A! Portarul de 33 de ani negociază intens cu Genoa, fosta echipă a lui Radu Drăgușin, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

”Grifonul” ar vrea să-i ofere lui De Gea un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până în 2026.

