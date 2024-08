8.000.000€! Parma dă lovitura: toate detaliile transferului

Echipa lui Dennis Man și Valentin Mihăilă va transfera un fundaș central de la Sampdoria, din Serie B. Este vorba despre Giovanni Leoni (17 ani), pentru care Parma va plăti o sumă impresionantă.

Suma pe care fosta câștigătoare a Cupei UEFA o pune la bătaie este de cinci milioane de euro, sumă la care se vor adăuga încă trei milioane de euro din eventuale bonusuri. Astfel, genovezii pot primi, în total, opt milioane de euro pentru fotbalistul de 17 ani.

Leoni va primi și un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă două, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

???? Done Deal and confirmed! Giovanni #Leoni to #Parma from #Sampdoria for €8M (5M + 3M as bonuses). Contract until 2029 (3+2). #transfers https://t.co/GVL5ohivg2