Vipers Kristiansand, 'Regină' în EHF Champions League pentru al treilea an consecutiv! Legendara Lunde, un nou trofeu pentru istorie 

„Viperele” au ajuns la al treilea trofeu EHF Women's Champions League consecutiv pe care îl câștigă, după ce s-au impus fără drept de apel în fața lui Ferencvaros, aflată la prima sa finală în competiție. Vipers a început meciul în forță, având un avantaj de patru goluri, însă jucătoarele maghiare au reușit să reducă din diferență până la un gol înainte de pauză.

În a doua repriză, jucătoarele lui Ole Gustav Gjekstad s-au dezlănțuit, iar cu legendara Katrine Lunde (43 ani) în poartă având 16 aruncări salvate din 34, dar și cu forma bună a rusoaicei Vyakhireva, norvegiencele și-au adjudecat trofeul.

Anna Vyakhireva a devenit prima extremă dreapta din istorie care și-a adjudecat trofeul de MVP al meciului, după prestații excelente în ambele meciuri disputate la Budapesta, scrie ehfcl.eurohandball.com. Rusoaica a înscris 11 goluri în cele două meciuri din FINAL4 jucate și a reușit să câștige trofeul chiar la primul său sezon în EHF Champions League.

Katrine Lunde a intrat în istorie, devenind prima jucătoare care reușește să câștige trofeul EHF Champions League de șapte ori.

Victorie la limită pentru Gyor în finala mică

În finala mică s-au duelat Gyor și Team Esbjerg, iar gruparea maghiară s-a impus la un gol diferență, scor 28-27, după ce intrase la pauză cu un avantaj de șapte goluri, 16-9. Sandra Toft, portarul lui Gyor a bifat o nouă prestație extrem de bună, în ciuda faptului că danezele s-au apropiat periculos în a doua repriză.

Toft a încheiat prima repriză având 13 intervenții care au contribuit decisiv la avansul de pe tabelă la pauză. Esbjerg rămâne astfel fără victorie în FINAL4, având înfrângeri pe linie în cele patru meciuri jucate atât în sezonul trecut cât și în acest sezon.

Henny Reistad, cea mai bună jucătoare a Europeanului de anul trecut, a fost a doua cea mai bună marcatoare a meciului, având cinci goluri marcate. Reușitele sale au transformat-o în cea mai bună marcatoare din toate timpurile în FINAL4, având nu mai puțin de 60 de reușite, doborând recordul anterior deținut la comun de fostele jucătoare ale lui Gyor, Nycke Groot și Anita Gorbicz, scrie ehf.com.