România a prins Grupele Principale la Campionatul European (28 noiembrie – 15 decembrie) și, drept urmare, s-a realizat obiectivul impus de federație, o clasare în Top 12.

Pe fondul acestui rezultat nesperat, în condițiile în care avem o națională tânără, în reconstrucție, lumea handbalului de la noi a răsuflat ușurată.

Pe de altă parte, până acum câțiva ani, un asemenea parcurs, cu pierderea șanselor de calificare în semifinale după doar două partide în Main Round, ar fi fost considerat un mare eșec. Ceea ce e de înțeles, având în vedere că, la Europenele din 2018 și 2016, ne-am clasat pe locurile 4, respectiv 5. Iar în 2015 am cucerit medaliile de bronz, la Mondiale!

Așadar, deși naționala de acum s-a prezentat peste așteptări la Debrecen (Ungaria), per total, handbalul nostru feminin e pe un trend descendent! Și nici nu poate fi altfel, când vedem că avem un campionat intern „inundat“ de handbaliste străine. Pe care le și plătim cu salarii babane din bani publici!

În ultimii ani, Gheorghe Tadici, fost selecționer și acum antrenor la HC Zalău, a vorbit, în mod repetat, despre acest sistem grav bolnav, întreținut cu banii contribuabilului. Acum, Tadici a readus în discuție această problemă, în dialog cu Orange Sport.

„România e penultima în UE (n.r. – Uniunea Europeană) la nivel la sărăcie, iar în campionat e El Dorado, în special la fete, unde se dau salarii duble, triple faţă de Norvegia, Franţa, Germania, Ungaria. Străinele îşi fac meseria, nu le acuz, ce vină au ele? Vinovaţi suntem noi că am scos regulile pe care le-am avut, ca să protejăm naţionala. S-a scos U21 şi am avut probleme la tineret, s-a scos U23, trei jucătoare românce pe teren şi opt pe foaia de joc obligatoriu plus alte criterii de transferuri din extra-UE. Aceste criterii s-au scos în interesul acestor domni şefi de mandat la aceste echipe, care au dus un concurs între primării, ministere cu cine plăteşte salarii mai mari din bani publici“, a spus Tadici.