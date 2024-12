După revenirea formidabilă din meciul cu Cehia (29-28), România a fost condusă aproape tot meciul de Muntenegru. Tricolorele au revenit în prima repriză de la -5 și au condus cu 9-8 pentru câteva secunde. Ulterior, elevele Suzanei Lazovic nu au mai pierdut controlul și s-au impus fără prea multe emoții.

Florentin Pera, mulțumit după România - Muntenegru: "Nu am renunțat timp de 60 de minute"



În ciuda eșecului, Florentin Pera se declară mulțumit datorită atitudinii arătate de jucătoarele sale. Selecționerul României a adus din nou în discuție lipsa de experiență a jucătoarelor din actualul lot.



"Am jucat bine și nu am renunțat. Se știe că avem o echipă nouă, cu multe jucătoare tinere. Șapte dintre aceste jucătoare sunt la primul lor Campionat European. Eu sunt mulțumit că nu am renunțat timp de 60 de minute și am încercat să revenim în joc. În prima repriză am reușit acest lucru, însă în a doua nu am avut suficientă energie", a spus Florentin Pera, potrivit EHF.



România - Muntenegru 25-27, la EHF EURO 2024

Pentru România au marcat: Seraficeanu (6), Stoica (4), Ostase (4), Bazaliu (3), Popa (3), Dindiligan (2), Coteț (1), Gogîrlă (1), Lupei (1)

Pentru Muntenegru au marcat: Mugosa (8), Jaukovic (4), Pletikosic (4), Brnovic (3), Pavicevic (3), Vukcevic (2), Ivanovic (2), Grbic (1).

Marți e meciul decisiv pentru grupa principală: România - Serbia!

România rămâne cu două puncte după primele două meciuri din grupa preliminară și are nevoie de victorie contra Serbiei, marți, pentru a fi sigură de calificarea în grupele principale.



Meciul decisiv România - Serbia se joacă marți, de la ora 19:00, tot în Fonix Arena din Debrecen.

Serbia și Cehia, celelalte două echipe din grupa României, se înfruntă în această seară, de la ora 21:30. Ambele formații au pierdut în prima rundă.

Clasamentul în grupa României de la EHF EURO 2024