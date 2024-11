Cea mai bună handbalistă din istoria României, Cristina Neagu și-a început cariera la Clubul Sportiv Școlar nr. 5, iar de-a lungul anilor a devenit un simbol al handbalului mondial. Este singura jucătoare desemnată de patru ori cea mai valoroasă handbalistă a lumii de către IHF, în 2010, 2015, 2016 și 2018!



Cristina Neagu, locul 1 în topul marcatoarelor din Liga Campionilor



Una dintre cele mai importante performanțe bifate de Cristina Neagu este aceea a recordului bifat în Liga Campionilor la handbal feminin, fiind golgheterul all-time al competiției.



La începutul acestei luni, octombrie 2024, după victoria obținută CSM București în fața danezelor de la Nykobing (scor 27-26), Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Ligii Campionilor. La finalul jocului avea în dreptul ei 1.154 de goluri, în 60 de minute marcând nouă goluri.



În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Andru Nenciu a întrebat-o pe Cristina Neagu cum se simte un sportiv care bate un astfel de record și e pe primul loc în cea mai importantă competiție din lume la nivelul echipelor de club.



Cristina Neagu, invitată la Poveștile Sport.ro



Cea mai bună handbalistă din istoria României a răspuns că un moment deosebit a fost cel în care a reușit golul 1.000 în Liga Campionilor, la începutul anului 2023, iar de acolo gândul i-a zburat la performanța bifată recent, când a devenit golgheterul all-time al întrecerii.



”A fost un moment foarte frumos, acum un sezon și jumătate, când am atins borna celor 1.000 de goluri, după care știam câte goluri mai am de recuperat, să spun așa, ca să bat recordul. E un sentiment foarte frumos, cât timp m-am chinuit foarte mult, cu accidentările, am stat mult timp în afara terenului.