Cum a numit EHF naționala României după meciul contra Franței + reacția lui Florentin Pera

România, venită după victoria contra Serbiei (27-25) care a adus calificarea în grupele principale, a avut o evoluție admirabilă contra campioanei mondiale Franța. Conduse la pauză, 9-12, tricolorele lui Florentin Pera au reușit să egaleze de două ori în actul secund, la 16 și la 19, însă ultimele 10 minute le-au aparținut jucătoarelor din Hexagon, care s-au desprins la 5 goluri.

România, lăudată pe site-ul EHF după meciul contra Franței / Florentin Pera: "Sunt mândru"



"Franța câștigă cu greu contra unei brave echipe a României", a titrat site-ul oficial al EHF, după partida de la Debrecen.



"Echipa lui Sebastien Gardillou a fost nevoită să lupte până la final pentru a câștiga contra unei formații disciplinate și bine organizate", a mai scris forul european.



Selecționerul României, Florentin Pera, s-a declarat mândru după partida contra Franței, însă a adus din nou în discuție experiența mai mare a adversarelor.



"Am jucat cu încredere astăzi și nu am renunțat, însă Franța are jucătoare mai experimentate, iar în ultimele minute au gestionat mai bine situațiile de unu contra unu decât noi. Nu am avut mobilitate în atac și am ratat câteva aruncări importante. Chiar și așa, sunt mândru de echipa mea pentru că am fost aproape de Franța", a spus Pera.