CSM Bucuresti, regina Cupei Romaniei la handbal feminin! Victorie in finala cu Ramnicu Valcea

CSM Bucuresti a cucerit Cupa pentru al treilea an la rand.

CSM Bucuresti a cucerit pentru al treilea an consecutiv Cupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce duminica a invins in finala mare echipa HCM Ramnicu Valcea cu scorul de 29-22 (15-10), in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti.



Campioana Romaniei a dominat finala de la cap la coada si a castigat al 3-lea sau trofeu din patru finale disputate la rand in Cupa Romaniei.



Echipa HC Dunarea Braila a intrat in posesia medaliei de bronz la Cupa Romaniei 2018 la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Roman cu scorul de 28-24 (13-14) in finala mica.