În august, Cristina Neagu a împlinit 36 de ani. După o carieră de 20 de ani la cel mai înalt nivel, handbalista, retrasă deja de la echipa națională, și-a anunțat și retragerea de la club la finalul sezonului competițional.

Anunțul a fost făcut în direct la Știrile Pro TV. Cristina Neagu a dialogat preț de câteva minute cu prezentatoarea Andreea Esca.

Andreea Esca, INTERVIU cu Cristina Neagu: ”Decizia e luată de mult timp”

Andreea Esca: Acum că vii după doi candidați la prezidențiale, m-aș aștepta să-mi spui că o să candidezi.

Cristina Neagu: Nu, chiar nu! Dar, am un mesaj important pentru iubitorii handbalului. Și mai ales pentru oamenii care m-au susținut de-a lungul carierei mele. Am decis ca la sfârșitul acestui sezon competițional să mă retrag. Am decis de mult timp.

Andreea Esca: Nu a fost peste noapte.

Cristina Neagu: Nu. Nu am știut când e momentul potrivit. Am hotărât că acesta este ultimul meu sezon la handbal.

Andreea Esca: De ce?

Cristina Neagu: Nu știu dacă este un singur motiv. Cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv. Vreau ca în acest sezon să mă bucur din plin de ultimele meciuri.

”Vreau să fac ceva special în acest sezon”

Andreea Esca: Știu că o să pleci în câteva orașe să-ți iei la revedere.

Cristina Neagu: Exact. Asta voiam să le transmit fanilor. Vreau să fac ceva special în acest sezon. O caravană. Va merge cu mine peste tot în orașele țării. Vom avea un spațiu special în care mă voi întâlni cu fanii după meciuri.

Andreea Esca: Cum o să afle lumea?

Cristina Neagu: Cu siguranță, lucrurile astea se vor afla de pe conturile mele de social media. Îi invit pe toți cu drag la meciuri dacă vor să mă vadă jucând pentru ultima oară!

Andreea Esca: Cum vezi tu toate titlurile obținute?

Cristina Neagu: Sunt 25 de ani de carieră. Și 20 de ani la cel mai înalt nivel. AM trecut prin multe momente frumoase. Sigur, oamenii țin minte trofeele. M-am bucurat tare de trofeul Ligii Campionilor și de cele două medalii pe care le-am câștigat cu echipa națională.

”Accidentările sunt cele mai mari victorii ale mele”

Andreea Esca: Ai jucat și când aveai o gaură în umăr. Adevărat?

Cristina Neagu: Da. Am avut multe momente grele din cauza accidentărilor. Am stat aproape patru ani în afara terenului. Am descoperit multe lucruril în acea perioadă.

Andreea Esca: Cum ar fi?

Cristina Neagu: Cum ar fi să ai răbdare. Și să nu renunți niciodată. Cred că mi-am și depășit nivelul după aceste accidentări. Sincer îți spun, le consider cele mai mari victorii ale carierei mele.

Andreea Esca: Crezi că e rușinos sau grav că tu te retragi acum și noi încă nu avem o sală polivalentă?

Cristina Neagu: E o întrebare bună. Și grea, pentru că sunt anumite lucruri care nu țin de noi, sportivii. Am văzut și acum după Jocurile Olimpice că sportivii vorbesc și cer ajutorul. Eu am cerut o sală polivalentă de cel puțin șapte-opt ani de zile și lucrurl ăsta nu se întâmplă. Ne dorim ca politicienii să investească mai mult în sport. Poate, oarecum, e rușinos că în București nu există.

”Sunt o persoană normală. Poate în contradicție cu ce arăt pe teren”

Andreea Esca: Eu am auzit că ești foarte romantică. E adevărat?

Cristina Neagu: Sunt o persoană normală, sensibilă. Poate în contradicție cu ce arăt pe teren. Unde sunt considerată de neoprit.

Andreea Esca: Eu chiar m-am gândit la portarul acela când ai aruncat cu 120km/h. Te gândești ce-o fi fost, cum a primit lovitura?

Cristina Neagu: Păi, cred că nu prea bine! Pentru că a stat în afara terenului vreo șase luni.

Andreea Esca: Dar cu toate astea, ești o romantică. Recunoști?

Cristina Neagu: Nu mai spun nimic!

Andreea Esca: Îți mulțumesc! Îți urez mult succes în continuare. Nu o să pleci de tot din sport, nu?

Cristina Neagu: Nu știu. Niciodată să nu spui niciodată. Am o surpriză pentru tine: ți-am adus o minge oficială de joc și un tricou cu mesajul campaniei noastre, 'de neoprit'.