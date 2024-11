Rahoveci și Minaur Baia Mare se vor înfrunta în 16-imile European Cup la handbal masculin.

Cerința căpitanului lui Rahovec înaintea meciului cu Minaur Baia Mare

Prima manșă va avea loc în Kosovo, astăzi, de la ora 20:00, în timp ce returul se va disputa o săptămână mai târziu, în România.

Înaintea meciului, Ardi Osa, căpitanul lui Rahoveci, le-a transmis un mesaj important fanilor echipei, pe care i-a invitat să susțină echipa în meciul cu Minaur Baia Mare, însă fără a-i provoca pe jucătorii și pe fanii români.

”Mâine, pentru spectacol și un public model!

Cetățeni din Rahovec și din întreg Kosovo, vă mulțumesc pentru entuziasmul pe care îl arătați în susținerea echipei la meciul de mâine împotriva românilor de la Minaur Baia Mare.

De această dată, nu vreau să vorbesc despre performanțe și despre rezultaat. Am încredere prea mare în colegii mei, indiferent de nivelul adversarului. Indiferent de rezultat, știu că vor da totul.

Am o rugăminte pentru voi toți cei care veți fi în sală. Veniți, dați totul pentru a susține echipa la maximum, fără a încălca regulile. Asta este singura cale de a ne motiva pentru un rezultat pozitiv. Orice exces, fie el și mic, pe lângă faptul că pune un stres în plus pe echipă, are consecințe financiare și sportive care pentru club pot fi uriașe. Ar fi păcat să ne batem joc de eforturile noastre.

Haideți să îi așteptăm pe români ca pe oricare altă echipă, să ne concentrăm pe jucătorii noștri și pe atmosferă”, a transmis căpitanul lui Rahovec înaintea meciului.