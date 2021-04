Decizia radicala luata de Bogdan Stelea pentru a merge la Mondialul din '94: "Mi-am asumat un risc enorm, mi-au spus ca sunt nebun"

Bogdan Stelea a facut cateva dezvaluiri impresionante despre cariera sa, intr-un interviu pentru seria "Hai sa fim Super!".

Portarul roman a vorbit despre un episod important din cariera sa, participarea la Campionatul Mondial din 1994 si ce decizii radicale a luat pentru a putea avea sanse sa fie convocat.

"Mi-e greu sa explic ce s-a intamplat inainte de meciul aceasta (cu Columbia, de la Mondialul din '94) si toata atmosfera dinainte. Era o presiune mare, pentru ca presiunea mi-o creasem eu. Eu, pentru meciul acesta, m-am pregatit de prin noiembrie '93. Atunci am plecat de la Mallorca unde nu prea jucam, am plecat special ca sa merg la Campionatul Mondial.

Mi-am asumat un risc enorm, pentru ca am renuntat la trei ani de contract, am luat doar 20-30% din ce ar fi trebuit sa iau din banii respectivi, m-am certat cu toata lumea de acasa, toti imi spuneau ca sunt nebun. Eu stiam ca daca nu fac asta, nu sunt in regula. Am ajuns pe la Standard Liege, acolo din nou mi-am dat seama ca nu o sa joc.

Am plecat si am venit la Rapid. Erau niste conditii, ne antrenam pe un teren... 15 minute stateam sa alergam gastele si gainile, sa le dam afara. Sa nu crezi ca era usor sa ma motivez venind de la Mallorca unde aveam anumite conditii sau la Liege, sa vin la Rapid si sa stau asa. Dar aveam un target, sa joc la Campionatul Mondial. Pentru meciul acesta m-am batut.", a povestit Bogdan Stelea.

