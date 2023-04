(S)Adio, Mane! Cum reacționează vestiarul lui Bayern după ce senegalezul l-a lovit pe Sane. Anunțul presei din Germania

Senegalezul l-a lovit pe colegul său cu pumnul în figură, după ce acesta l-ar fi jignit. Ulterior, după lovitura încasată, Sane ar fi fost scos din vestiar, în timp ce Mane a fost potolit de coechipieri.

Bayern Munchen anunță că Sadio Mane a fost suspendat și amendat și nu va face parte din lot pentru următoarea partidă din Bundesliga, cu Hoffenheim, din cauza ”comportamentului nepotrivit de după meciul cu Manchester City”.

Mai mult, evenimentele de la meciul cu Manchester City pot duce la plecarea lui Mane de la Bayern.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, sunt deja mulți colegi de la gruparea bavareză care-l critică pe senegalez, iar la nivelul vestiarului s-ar zvoni că acesta nu va mai juca pentru campioana Germaniei din vară.

”Nu cred în viitorul lui Sadio Mane la Bayern după perioada de vară. Sunt mulți jucători care-l critică și care presupun că nu va mai juca pentru club", a spus jurnalistul Florian Plettenberg.

