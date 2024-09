Revoluție la un mare club din Germania: antrenorul și directorul sportiv, dați afară după dezastrul din campionat

Schalke este departe de gloria de altădată. Formația din Gelsenkirchen se află la al doilea sezon consecutiv în Zweite Bundesliga, iar startul acestui sezon este unul modest.

Vineri seară, Schalke a condus-o pe Darmstadt cu 3-0 din minutul 39, însă oaspeții au întors incredibil după pauză și s-au impus cu 5-3. O zi mai târziu, antrenorul Karel Geraerts și directorul sportiv Marc Wilmots au fost dați afară.

"Decizia de a nu continua cu Karel Geraerts nu are legătură numai cu lipsa rezultatelor și cu înfrângerea contra lui Darmstadt, dar și cu prestația negativă generală din ultimele săptămâni. Nu am reușit să facem pașii necesari nici ca echipă, nici ca nivel individual. Suntem blocați în partea inferioară a clasamentului după aceste prime etape", a spus Matthias Tillman, președintele lui Schalke.

Karel Geraerts era la conducerea lui Schalke din octombrie 2023. Belgianul a strâns 33 de meciuri, înregistrând 12 victorii, 7 remize și 14 înfrângeri. Marc Wilmots, belgian și el, fost selecționer al "Diavolilor roșii", a fost numit director sportiv în ianuarie.

Schalke a anunțat că antrenor interimar, cel puțin până la următoarea pauză pentru meciurile echipelor naționale, va fi Jakob Fimpel (35 de ani), cel care pregătește echipa secundă.

