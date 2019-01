BREAKING NEWS: primul mare transfer al anului in Europa! Chelsea da 64 de milioane pentru un pusti SENZATIE! Anuntul momentului

Chelsea s-a inteles cu Dortmund pentru transferul lui Christian Pulisic. Jucatorul american va ramane insa in Bundesliga pana la finalul sezonului, apoi va trece la Chelsea. Pulisic are doar 20 de ani, dar a fost un om important pentru Dortmund in ultimii doi ani si jumatate. In acest sezon, pustiul n-a avut evolutiile asteptate si a prins numai 5 meciuri ca titular pentru liderul din Germania.



