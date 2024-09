Hoffenheim, viitoare adversară a echipei FCSB în Europa League, a condus-o pe Werder Bremen cu 3-0, duminică, pe teren propriu, în etapa a cincea a campionatului de fotbal al Germaniei, dar a pierdut în cele din urmă cu 3-4.

Hoffenheim a condus cu 3-0 după mai puțin de un sfert de oră, prin golurile reuşite de Marius Bulter (5, 8) și Adam Hlozek (foto) (12), dar totul s-a schimbat odată cu eliminarea lui Stanley Nsoki (18).

Werder a marcat de trei ori până la pauză, iar apoi a înscris golul victoriei imediat după reluare, argentinianul Julian Malatini (21) semnând primul gol al revenirii, în timp ce danezul Jens Stage a izbutit un hat-trick (26, 39, 49).

Meciul dintre Hoffenheim şi FCSB va avea loc pe 12 decembrie, în Germania.

După cinci etape, Hoffenheim are doar trei puncte, fiind antepenultima în clasamentul Bundesligii (16).

”A fost un meci pierdut din cauza cartonașului roșu” și ”Nu-mi pot explica”



”Am început meciul perfect, totul mergea conform planului, băieții stăteau perfect pe teren.

Eliminarea și primul gol al adversarilor ne-au destabilizat și nu am fost capabili să ne menținem avantajul până la pauză.

Apoi golul primit, imediat după reluarea meciului, efectiv ne-a lovit. Însă băieții au fost aproape să ia un punct, nu au cedat niciodată.

Din păcate, a fost un meci pierdut din cauza cartonașului roșu”, a explicat la final antrenorul lui Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo.

Iar Marius Bulter, omul cu ”dubla” pentru 2-0 din minutele 5 și 8, l-a completat:

”S-a văzut încă din startul meciului că am vrut să jucăm ofensiv, totul a mers foarte bine, așa că am marcat trei goluri, perfect!

Din păcate, eliminarea a aruncat pe fereastră tot planul nostru inițial, am renunțat să ne mai apărăm pe flancuri și așa am primit cele patru goluri, degeaba am vorbit și la pauză despre asta.

Am avut 3-0 după 12 minute și am pierdut cu 3-4, nu-mi pot explica, chiar dacă am avut un jucător eliminat”.

Rezultatele și marcatorii etapei 5 din Bundesliga



Vineri

Borussia Dortmund - Bochum 4-2

Au marcat: Guirassy (44, 75), Emre Can (62 - penalty), Felix Nmecha (81), respectiv Bero (16), de Wit (21).

Sâmbătă

RB Leipzig - FC Augsburg 4-0

Au marcat: Sesko (10, 15), Openda (46), Xavi Simons (57).

Freiburg - St Pauli 0-3

Au marcat: Elias Saad (12, 72), Oladapo Afolaian (45).

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2-2

Au marcat: Wind (20), Amoura (68), respectiv Millot (32), Undav (90+7).

Mainz - Heidenheim 0-2

Au marcat: Pieringer (15), Schoeppner (86).

Borussia Moenchengladbach - Union Berlin 1-0

A marcat: Cvancara (90+6).

Bayern Munchen - Bayer Leverkusen 1-1

Au marcat: Aleksandar Pavlovic (39), respectiv Andrich (31).

Duminică

Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt 2-4

Au marcat: Machino (30 - penalty, 50), respectiv Marmoush (25, 65), Matanovic (47), Tuta (74).

Hoffenheim - Werder Bremen 3-4

Au marcat: Bulter (5, 8), Hlozek (12), respectiv Malatini (21), Stage (26, 39, 49).

Clasamentul din Bundesliga



1. Bayern Munchen 13 puncte

2. Eintracht Frankfurt 12

3. RB Leipzig 11

4. Bayer Leverkusen 10

5. Borussia Dortmund 10

6. Heidenheim 9

7. Freiburg 9

8. Stuttgart 8

...

Info: Agerpres, tsg-hoffenheim.de