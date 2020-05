Greu fara Izabel! Kevin Trapp nu si-a mai vazut iubita model de 2 luni si e disperat. Dupa ce ne-am uitat la pozele astea, l-am inteles si noi :)

Portarul german Kevin Trapp (29 de ani) e unul dintre fotbalistii care si-au reintrat in drepturi sambata, o data cu reluarea Bundesligii, el facand parte din lotul echipei Eintracht Frankfurt.

Pe plan personal, neamtul resimte inca din plin efectele pandemiei, fiind nevoit sa stea departe de frumoasa sa logodnica, supermodelul Izabel Goulart.

”Viata mea privata a fost extrem de limitata in aceasta perioada pentru ca iubita mea era la Paris cand s-au inchis granitele. Ea fiind brazilianca, a fost cu atat mai greu sa poata calatori in Europa. De la inceputul restrictiilor, nu ne-am mai vazut deloc, ceea ce e foarte mult”, a declarat Trapp.

Fostul portar al gruparii franceze PSG a ramas la Frankfurt de la inceputul crizei, fiind nevoit chiar sa treaca printr-o carantina de doua saptamani alaturi de ceilalti coechipieri, asta dupa ce in cadrul clubului au fost decoperite cateva cazuri pozitive de coronavirus





De partea cealalta, la Paris, Izabel Goulart s-a izolat impreuna cu mama sa, insa brazilianca a ramas la fel de activa pe retelele de socializare, contul de Instagram fiind plin de fotografii sexy, majoritatea in costume de baie minuscule. De altfel, Izabel si Kevin formeaza unul dintre cele mai fotogenice cupluri din lumea fotbalului. Cei doi s-au cunoscut in 2015 si s-au logodit in 2018, pregatindu-se acum de oficializarea relatiei.