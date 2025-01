Bayern Munchen urmărește îndeaproape situația lui Christopher Nkunku la Chelsea, clubul german căutând să îl transfere în fereastra de mercato de iarnă pe jucătorul care nu mai dă randament pentru londonezi.

Nkunku traversează o perioadă dificilă în acest sezon la Chelsea, având doar câteva reușite și evoluând din poziția de titular în destul de puține meciuri.

Bayern Munchen îl vrea pe Christopher Nkunku. Chelsea cere 77 de milioane de euro

Mai mult sau mai puțin este mutarea una surprinzătoare, pentru că jucătorul francez și-a pierdut locul de titular după venirea lui Enzo Maresca pe Stanford Bridge, care îi preferă pe Nicolas Jackson și Cole Palmer pe posturile sale. În acest sezon, atacantul a bifat 28 de prezențe și 13 goluri, dar a fost titular în doar 15 dintre partide, majoritatea dintre titularizări fiind în meciurile din Conference League.

În ciuda faptului că are contract cu londonezii până în iulie 2029, fotbalistul i-a cerut agentului Pini Zahavi să-i găsească o altă echipă, fiind nemulțumit că este folosit prea puțin. De serviciile sale este interesată și FC Barcelona, dar Joan Laporta a transmis că poate negocia mutarea abia în vara viitoare, din cauza situației financiare incomode cu care se confruntă clubul, în continuare.

Christopher Nkunku, ultime luni mai slabe la Chelsea

Deși a plătit 60 de milioane de euro pentru acesta, în iulie 2023, Chelsea este dispusă să îl lase să plece pentru 77 de milioane de euro. Aceasta este suma pe care trebuie să o plătească Bayern Munchen, care insistă pentru aducerea fotbalistului din Premier League.

Christopher Alan Nkunku (27 de ani) este născut la Lagny-sur-Marne, în suburbiile Parisului, din părinți de origine congoleză. S-a format la juniorii cluburilor AS Marolles, RCP Fontainebleau și PSG, fiind convocat la reprezentativele de juniori și tineret ale Franței.

La seniori a fost legitimat la PSG B (2015-2016), PSG (2015-2019), RB Leipzig (2019-2023) și Chelsea (2023-prezent).

Are 14 selecții și un gol pentru naționala de seniori a Franței, dar a lipsit de la CM 2022 din cauza unei accidentări grave. În palmares are Ligue 1 (x3), Coupe de France (x2), Coupe de la Ligue (x2), Trophee des Champions (x2), DFB Pokal (x2), dar și titlurile Footballer of the Year în Germania (2022), golgheterul Bundesligii (2022-2023) și Bundesliga Player of the Season (2021-2022). Poate juca ca atacant, mijlocaș central ofensiv și extremă stânga și este cotat la 50 de milioane de euro.