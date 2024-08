Ajuns la 38 de ani, Manuel Neuer și-a stabilit viitorul

Cotat la 4 milioane de euro de site-urile de specialitate în clipa de față, Manuel Neuer era estimat în urmă cu nouă ani la 45 de milioane de euro de Transfermarkt!

Campion mondial în 2014 cu naționala Germaniei, Manuel Neuer a impresionat încă dinainte să ajungă la FC Bayern: e vorba despre perioada petrecută la FC Schalke.

Manuel Neuer a vorbit sincer despre viitorul său și a ținut să puncteze faptul că nu se gândește să se retragă și nicidecum să o părăsească pe FC Bayern la sfârșitul actualei stagiuni.

”Nu mă gândesc să mă retrag și să plec de la FC Bayern la sfârșitul sezonului. Nu intru în acest nou sezon gândindu-mă la asta, că totul se va termina în iunie. Vom vedea.

Dacă avem un sezon de succes împreună, înseamnă că pot să continui”, a spus Manuel Neuer pentru kicker, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

