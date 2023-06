„Rămân suporter loial!” Președintele Franței a vorbit despre 'clubul de suflet'

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, "rămâne încrezător" în viitorul clubului său de suflet, Olympique Marseille, şi a anunţat că va urmări cu atenţie mişcările acestuia pe piaţa transferurilor în această vară, informează presa franceză.

Într-un interviu acordat ziarului La Provence, s-a declarat mulţumit de performanţele echipei de fotbal din sudul Franţei în sezonul recent încheiat, în care OM a ocupat locul al treilea în clasamentul din Ligue 1, după Paris Saint-Germain şi Racing Lens.

"Am văzut performanţe foarte frumoase la echipă. Rămân un suporter loial al clubului. Mă abţin să dau un pronostic (pentru sezonul viitor). Voi observa mai întâi cum se va derula acest mercato. Sunt parcă 'lacom' să văd rezultatul final. Dar personal rămân încrezător", a spus Macron.

Odată cu numirea lui Marcelino în postul de antrenor, Olympique Marseille se pregăteşte să abordeze sezonul 2023-2024 cu multă ambiţie şi poate conta pe "o putere incrediblă", în opinia preşedintelui francez.

"Echipa are un oraş în spate şi chiar mai mult de atât. Acest lucru duce întotdeauna exigenţa mai departe. Apoi, ştiu că exista dorinţa de a merge înainte, de a investi, aşa că rămân încrezător. Dacă privim la ultimul sezon, eu cred că la un moment dat am visat să fim pe primul loc şi am terminat destul de sus (pe podium). 2024 trebuie să fie anul consolidării. Va fi o reînnoire pentru anumiţi jucători care au fost dislocaţi în sezonul trecut. Există o o tranziţie care va avea loc", a mai afirmat Emmanuel Macron, înaintea unei vizite de trei zile la Marsilia, care debutează luni.

AGERPRES