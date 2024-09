Formația franceză a reușit să îl transfere pe Adrien Rabiot, mijlocașul francez de 29 de ani, liber de contract. Clubul din Ligue 1 a anunțat oficial sosirea jucătorului, sub rezerva trecerii vizitei medicale.

De Zerbi dă lovitura! Marseille și-a luat mijlocaș de 35.000.000 euro

După cinci ani petrecuți la Juventus, unde a câștigat titlul din Serie A, două Cupe ale Italiei și o Supercupă Italiană, Rabiot revine în Ligue 1, unde s-a format ca jucător la Paris Saint-Germain.

Roberto De Zerbi, noul antrenor al lui OM, are deja o echipă impresionantă la dispoziție, iar Rabiot se alătură unei liste de transferuri notabile, inclusiv Mason Greenwood, Neal Maupay și Pierre-Emile Højbjerg. Sub conducerea italianului, Marseille ocupă locul doi în Ligue 1 și are ambiții mari pentru acest sezon.

Cu 48 de selecții pentru naționala Franței, Rabiot a demonstrat că este un jucător de top și a fost o piesă importantă pentru echipa sa la EURO 2024, unde Franța a ajuns până în semifinale. Campionatul din Germania a fost transmis în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.

35.000.000 euro este cota de piață a francezului, conform Transfermarkt.

Cifrele lui Rabiot