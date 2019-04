Cel mai NEBUN MECI al saptamanii: s-a marcat la foc automat! 3 rasturnari de situatie si 11 goluri intr-o partida MEMORABILA! Care a fost scorul final

Weekend-ul a inceput cu o partida nebuna.

Confruntarea dintre Valenciennes si Beziers din liga a doua franceza a fost un veritabil spectacol. Oaspetii au reusit sa castige la capatul unui meci cu nu mai putin de 11 goluri.

Biziers a castigat partida cu un scor neverosimil: 6-5 a fost rezultatul final. Ramare a deschis scorul pentru gazdele de la Valenciennes in minutul 13. Oaspetii au preluat conducerea dupa ce au marcat doua goluri intr-un minut: Kante a reusit dubla in minutele 18, respectiv 19.

Pana la pauza, Valenciennes a revenit in avantaj: Robail (min.23) si Raspentino (min.29) au inscris pentru gazde.

Si in repriza a doua s-a marcat la foc automat: Gbegnon a egalat pentru oaspeti in minutul 61, apoi Masson (min.64) si Raspentino (min.74) au readus-o pe Valencinnes in avantaj. In ultimele 10 minute ale meciului, Beziers a mai inscris de trei ori: Taillan (min.79), Kante (min.85) si Savane (min.90).