„Ce cauți, tu, Becali, să faci asta?!” Florin Talpan a aflat planurile patronului FCSB și a răbufnit 

Juristul de la CSA Steaua a reacționat extrem de dur pe rețelele sociale, atacându-l pe Gigi Becali, după ce finanțatorul de la FCSB a anunțat că a făcut cerere pentru a înregistra marca „FCSB Steaua” la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Totul s-a petrecut în timp ce vicecampioana negocia cu oficialii CSA Steaua pentru a putea închiria stadionul din Ghencea.

Florin Talpan a ieșit la atac după ultima inițiativă a lui Gigi Becali

Florin Talpan a postat un mesaj amplu pe rețelele sociale în care ataca inițiativa lui Gigi Becali, acuzându-l, încă o dată, de furt de identitate.

„În toiul negocierilor cu CSA Steaua pentru dreptul de a juca în Ghencea avocații lui Gigi Becali au declanșat o campanie de înregistrare a mărcii „FCSB Steaua” la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) demonstrând o dată in plus reaua credință a acestui club si a reprezentanților acestuia dar mai ales reaua credintă a lui Gigi Becali.

Statul Român NU pierde absolut niciun ban pentru că FCSB nu joacă pe Stadionul Steaua. Din contra, statul roman poate pierde toate drepturile obținute până acum in instanță .

Atat timp cât ICCJ și toate instanțele române care au judecat dosarele dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și FCSB au stabilit că societatea lui Becali a folosit ilegal si fără niciun drept numele și marca Steaua București, ce cauti tu, Becali, să inregistrezi marca “FCSB Steaua” la EUIPO?

Ca să ne furi identitatea? Ca să nu plătești prejudiciul calculat la 37 de milioane de euro adus statului roman și pentru care suntem in litigiu in dosarul nr. 34655/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului București? Ca să ne judecăm iar zeci de ani in instanță? Pentru ce?

Atât timp cât aceste decizii ale instanțelor sunt definitive, ce cauti să incerci să eludezi legea? Doar ca sâ furi identitatea Clubului Steaua, istoria și palmaresul Steaua? Da, acest Club care aparține statului român, este cel mai galonat club din România, cel mai inzestrat și cel mai plin de istorie. Acest club aparține statului roman si aparține românilor, și trebuie ca istoria, marca Steaua și palmaresul să rămână al statului român.

De ce a vrut Becali sa vină in Ghencea? Ca să se laude că se întoarce acasa, pentru că el este STEAUA? Să spună instanțelor ca el e Steaua și sa profite pe urma palmaresului nostru?

De ce folosește prin orice mijloace numele de Steaua, de ce incearca să anuleze toate mărcile clubului Steaua in instanța, de ce vrea să ne fure palmaresul? Pentru că este de rea credinta!

Becali a mai adus prejudicii Clubului Steaua de-a lungul timpului. In anul 2011 chiar a fost evacuat pentru neplata chiriei si utilităților pentru baza din Ghencea, datoriile acumulate depăsind 1,2 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro + penalizări. Clubul Steaua a fost nevoit să recupereze in instanta prejudiciul produs de FCSB.

FC FCSB SA a adus și alte prejudicii statului român, Bugetului Local, de peste 1 milion de lei după ce nu a plătit chiria pe Arena Natională pentru 15 partide. Statul român se judecă cu FCSB de trei ani de zile si desi dosarul a fost castigat la Tribunal, Becali incearca sa nu plateasca acesti bani, prin cai de atac!

FCSB poate închiria orice alt stadion: Arena Natională, stadionul Rapid, Arcul de Triumf – banii vor intra tot în conturile Statului sau în Bugetul Local al Capitalei.(sa sperăm)

Scopul lui Gigi Becali este FURTUL DE IDENTITATE! FCSB a furat identitatea Clubului Steaua si incearca sa fure in in continuare identitatea, palmaresul, marca, numele de STEAUA.

Pentru societatea FCSB nu există lege, nu există Justiţie, nu există nimic! Această societate încalcă zi de zi legile acestei tări si deciziile definitive ale Instantelor.

SUNT ZECI DE DOSARE IN INSTANTA INTENTATE DE BECALI PENTRU DISTRUGEREA CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI STEAUA!

NIMENI NU VEDE ABUZURILE ACESTUI INDIVID?

El se laudă in presă că dă telefoane si rezolvă totul?

ROMANIA ESTE SAU NU UN STAT DE DREPT?”, a scris Florin Talpan.