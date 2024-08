Giuleștenii l-au adus la cârmă pe Marius Șumudică după ce s-au despărțit de serviciile lui Neil Lennon. Antrenorul nord-irlandez a avut un start slab de sezon cu Rapid: cinci remize și un eșec a înregistrat echipa sub comanda lui Lennon.

Verdict despre instalarea lui Marius Șumudică la Rapid: ”Gură mare! Îl știu de atâția ani”

Rică Răducanu, fost mare portar român, a vorbit sincer despre instalarea lui Marius Șumudică la echipa patronată de Dan Șucu și a ținut să puncteze faptul că la gruparea din Giulești e binevenit un tehnician român.

”Eu de la început am zis că are gură mare, e rapidist, îl știu de atâția ani, are el stilul ăsta, se mai ceartă cu omul, acum zice că și-a revenit. Chiar dacă nu, așa se zice, dacă a umblat colo-colo mai vede cum e și omul învață din greșeli dacă vrea. Pentru Rapid un român e binevenit ca antrenor, și pentru galerie.

Alt stil e la Rapid, cu lumea e greu de lucrat dacă nu ești atent. El știe cum e atmosfera, e greu de pus unul din altă parte, a fost acolo, știe cum e viața între noi, sperăm să aibă și succes, să fim și noi măcar în cupe să mai audă lumea de noi.

E din cartier, e mai mic decât mine, îl știu bine că e rapidist, eu acolo stau cu el, a copilărit în Regie, când a fost golgheter tot stadionul (n.r. cânta) 'Șumi gol', știi cum e, dădea goluri. Astea sunt amintirile frumoase, când ai rezultate bune... și a fost și golgheter”, a spus Rică Răducanu, potrivit iamsport.ro.

Ce program are Marius Șumudică la Rapid

Rapid va juca vineri la Iași, împotriva celor de la Politehnica, echipă care vine cu un moral bun după patru puncte obținute în ultimele două etape: 2-2 cu Dinamo și 1-0 cu FCSB.

După deplasarea de la Iași, Rapid va avea parte de un alt test dificil, tot în deplasare, cu Universitatea Craiova, liderul din Superliga României. Primul meci al lui Șumudică în Giulești va fi abia după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, pe 14 septembrie, cu Universitatea Cluj.