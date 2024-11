Trică Senior: „Atanas are tupeu, fizic bun, e foarte serios, trebuie să joace mai mult”

Seniorul tocmai ce s-a întors din Oman, unde a antrenat-o pe Sohar Club, iar juniorul a marcat două goluri în cinci zile pentru naționala Under 20 a României, în partidele cu selecționatele similare ale Portugaliei (1-1) și Italiei (1-4). Atanas apără acum culorile divizionarei secunde CSM Slatina, pentru care a intrat în doar 7 meciuri în acest sezon, de fiecare dată din postura de rezervă, nereușind să marcheze niciun gol.

Eugen Trică: "Atanas vrea să ajungă sus"



„Tot timpul vorbim. El își asumă ce face și ce spune, pentru că e mare, e major, are 20 de ani.

Nu pot să-i spun eu ce să declare și ce să facă. Îi spun doar să se gândească bine, să nu intre în jocul ziariștilor, fiindcă, știi cum e, îți mai pun câteva întrebări din astea mai dificile...”, dezvăluie Eugen.



Întrebat dacă îi dă și sfaturi fotbalistice, fostul campion cu Steaua și CFR Cluj afirmă: „Tot timpul i le dau, vorbesc cu el după fiecare meci. E bine că a început să marcheze la echipa națională, păcat că nu joacă mai mult la echipa de club, la Slatina. Am stat de vorbă și cu Dan Oprescu, antrenorul lui, l-am întrebat cum se pregătește, dacă îi face probleme și mi-a sus că e foarte serios. Lui Atanas îi place foarte mult fotbalul, vrea să ajungă sus, dar parcă prea repede. E momentul să joace, va împlini 21 de ani în 2025, trec anii peste el, stă la nivel de Liga a doua, trebuie să facă tot posibilul să joace. N-ar trebui să stea sau să intre doar 15-20 de minute pe meci”.



Ce ar trebui să facă Atanas ca să devină titular? Răspunde tatăl: „Totul depinde de el, de cum se pregătește, de modul lui de abordare. El are curaj, l-ați văzut și cu Portugalia, a pus mâna pe minge să bată el penaltyul. Curaj are, tupeu, are încredere în el. Are fizic foarte bun, de atacant, dar trebuie să-l pună și antrenorul în valoare”.



