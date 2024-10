La finalul meciului, căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, s-a arătat extrem de dezamăgit de starea terenurilor pe care se dispută meciurile din Superliga.

"A fost un meci destul de dificil, contra unei echipe foarte bune. Știm cu toții cât de bine joacă pe teren propriu. E agresivă, iar jucătorii sunt montați. Știam ce va juca. Oțelul ne-a surprins doar la gol. Însă e bine că am reușit să revenim rapid.

Bancu, supărat după remiza cu Oțelul Galați

Din păcate, terenul ne-a dezamăgit din nou. Oriunde am mers în deplasare am întâlnit acesta terenuri mizerabile. Nu poți construi pe aceste terenuri. Am încercat să ne adaptăm, să jucăm cu minge lungă.

A fost un rezultat echitabil. Nu merita nicio echipă să câștige. CFR a luat două puncte în lupta cu noi, dar sperăm să câștigăm cu FC Botoșani. Simțim că suntem mai bine, că am depășit acel moment greu. Azi am avut o atitudine bună, dar nu ne-a ajutat terenul. Așa că ne mulțumim cu un egal", a spus Nicușor Bancu, la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, Oţelul Galați a rămas singura echipă neînvinsă din acest sezon în Superligă. De partea cealală, Universitatea are o singură victorie în ultimele şase etape, trei egaluri şi două eşecuri.

Clasamentul Superligii