Corvinul Hunedoara, singura echipă invincibilă din primele trei ligi ale fotbalului din România, a anunțat transferul atacantului nigerian Abu Gabriel Gayia, în vârstă de 18 ani.

”Abu Gabriel Gayia este jucătorul nostru! Nigerianul în vârstă de 18 ani a ajuns la Hunedoara, unde s-a alăturat lotului pregătit de Florin Maxim.

Abu Gabriel Gayia, la prima experiență în străinătate

Aflat la prima sa experiență în afara țării sale, atacantul a semnat, în iarnă, un acord cu clubul nostru valabil în 2026, dar a ajuns în România doar după ce au fost rezolvate toate demersurile legate de viza de ședere.

Jucătorul originar din Abuja vine la Hunedoara de la Școala de Fotbal Ejike Ugboaja Football Club, unde s-a și pregătit, de altfel, în tot acest timp. El poate evolua oriunde în compartimentul ofensiv”, a precizat Corvinul pe site-ul oficial al clubului.

Primele declarații ale noului atacant al lui Corvinul Hunedoara

”Mă bucur că am ajuns, în sfârşit, în România, la Hunedoara. În tot acest timp am urmărit, îndeaproape, toate jocurile echipei pe youtube şi pot să spun că mi-a plăcut foarte mult ceea ce am văzut.

Am aflat, între timp, că voi îmbrăca tricoul unei echipe cu nume în fotbalul românesc şi de abia aştept să debutez.

Sunt gata pentru această nouă provocare, am făcut deja cunoştinţă cu mai mulţi dintre băieţi, cu cei din staff-ul tehnic şi sper ca integrarea mea să decurgă repede”, a spus noul jucător al „corbilor albaştri”, Abu Gabriel Gayia.

Cu cele 17 victorii și un egal în cele 18 etape din sezonul regulat (golaveraj 61-9) și 4 victorii în primele 4 runde din play-off-ul Seriei 9 din Liga 3 (golaveraj 11-2), Corvinul Hunedoara este singura formație neînvinsă din primele trei divizii ale fotbalului din țara noastră.

Foto: FC Corvinul 1921