Play-off-ul din Liga 3 s-a încheiat sâmbătă și acum se știu toate meciurile de baraj pentru promovarea în divizia secundă.

Primele două clasate din cele 10 serii au obținut calificarea în cele 10 semifinale ale barajului, iar câștigătoarele celor 5 finale vor accede în Liga 2.

Printre echipele care luptă pentru promovare se află Corvinul Hunedoara, singura formație invincibilă din acest sezon din primele trei ligi, unde ”principal” este Florin Maxim, sau trupele antrenate de Dorin Goian (Foresta Suceava), Cristian Pustai (Ceahlăul Piatra Neamț) sau Adrian Falub (Gloria Bistrița).

Programul meciurilor de baraj pentru promovarea în Liga 2

1. CSM Râmnicu Sărat (Locul 2, Seria 2) – Foresta Suceava (Locul 1, Seria 1)

2. Ceahlăul Piatra Neamț (L2S1) – Metalul Buzău (L1S2)

3. SC Popeşti Leordeni (L2S4) – CS Afumați (L1S3)

4. Farul Constanța 2 (L2S3) – CS Tunari (L1S4)

5. Viitorul Dăeşti (L2S6) – CS Blejoi (L1S5)

6. CSO Plopeni (L2S5) – CSM Alexandria (L1S6)

7. Șoimii Lipova (L2S8) – CSM Deva (L1S7)

8. ACSO Filiași (L2S7) – CSM Reșița (L1S8)

9. Gloria Bistrița Năsăud (L2S10) – Corvinul Hunedoara (L1S9)

10. Unirea Ungheni (L2S9) – FC Bihor Oradea (L1S10)

* Turul se joacă pe 24 mai, returul pe 27 mai.

** Finalele se dispută pe 3 iunie (turul) și 7 iunie (returul) după programul: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, 7 vs 8, 9 vs 10.