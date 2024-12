La doar 19 ani, internaționalul de tineret a făcut un gest emoționant pentru părinții săi, cărora le-a construit o casă nouă în orașul natal, Năvodari.



Cu un salariu lunar estimat la aproximativ 12.000 de euro, Borza a ales să investească o parte din venituri într-un proiect pe care îl purta de mult timp în minte.

Borza, cadou pentru părinți



"M-am gândit la familie, în viitor o să am o familie. Ce o să dau copiilor? Părinții mei au avut grijă de mine, mi-au oferit totul. M-au dus la fotbal de la patru ani, s-au chinuit cu muncă, cantonamente și echipamente. M-au ajutat foarte mult, am vrut să îi răsplătesc. Am făcut o casă în orașul meu, s-au mutat acolo.



Trăiesc o viață mai bună, era bună și înainte, însă acum e mult mai bună. Mi-au spus că și eu o să am o familie și trebuie să le dau la fel copiilor mei.



Mi-au spus că trebuie să investesc și asta m-a ajutat foarte mult. Părinții sunt cei mai importanți pentru mine. Părinții te ceartă după un meci prost, dar după îți arătă ce lucru trebuia să faci. Tata a fost fotbalist și mama mă ajută, a trăit cu fotbalul", a dezvăluit Borza, potrivit Fanatik.



Cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, Borza a evoluat în 17 meciuri pentru Rapid în acest sezon, adunând 1299 de minute.