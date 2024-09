Prima reacție a lui Helmut Duckadam după ce a fost operat pe cord deschis: ”Am dureri foarte mari!”

Helmut Duckdam a ajuns joi la Spitalul Universitar pentru o intervenție chirurgicală pe artera aortă.

Helmut Duckadam: ”Am dureri foarte mari!”

”Eroul de la Sevilla” a mărturisit că în acest moment are dureri destul de mari, însă totul s-a încheiat cu bine și va avea nevoie de o perioadă de recuperare de aproximativ trei luni.

”Mă simt bine, nu am avut niciun fel de emoţie, am ştiut că sunt pe mâinile unui medic excepţional. Acum sunt în salon, însă am dureri foarte mari.

Va urma o recuperare care va dura aproximativ trei luni, dar important e că totul s-a terminat cu bine”, a spus Helmut Duckadam, la scurt timp după ce a ieșit din sala de operații, conform Orange Sport.

Problemele de sănătate ale lui Helmut Duckadam nu sunt noi

Primele probleme pentru Helmut Duckadam au apărut imediat după câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Atunci, fostul mare portar a suferit un accident la un foc de tabără, a căzut pe brațul drept, iar mâna i s-a învinețit.

Ajuns de urgență la spitalul din Arad, Duckadam a aflat că va avea nevoie de o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unui cheag de sânge care îi blochează circulația.

Au urmat apoi alte șase intervenții chirurgicale, dintre care patru cauzate de problemele cardiovasculare.