Curtea de Apel București a respins apelul formulat de Dănuț Lupu, în care se solicita transformarea pedepsei în amendă penală. În apărarea sa, fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid a spus că regretă faptele, însă trebuia să ajungă la spital și, în absența unui taxi, a condus fără permis.

Prima reacție a lui Dănuț Lupu după condamnare

Dănuț Lupu anunță că nu mai are nicio cale de atac și se va preda la Penitenciarul Rahova în cursul zilei de sâmbătă sau duminică. În prezent, președintele lui CS Dinamo este plecat din România pentru a efectua niște analize medicale.

"Pe mine mă întrebi ce s-a întâmplat? Justiția română m-a considerat vinovat. Sunt vinovat, asta e viața. Pot să fac ceva? Dacă atât au considerat ei, ok. Poate dacă mă prindeau drogat, băut îmi dădeau mai puțin. Da, decizia e definitivă.

Vorbeam cu Mircea Lucescu. Ce să-mi spună? În afara faptului să îmbărbătezi un om și să spună că nu îi vine să creadă, ce să spună?

Nu s-a ținut cont de lucrul ăsta, cu toate că au controlat și la spital, au văzut că am mers la spital. N-am omorât pe nimeni, n-am furat niciun ban de la bancă, nu m-au prins drogat sau băut. Pur și simplu am mers la spital. Astea sunt legile în România, n-avem ce să facem. Dacă ei au considerat că sunt un pericol public, ce pot să fac?

Nu mai am nicio cale de atac. Eu trebuie să merg să mă predau, azi, în 6 ore. Nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Am să mă întorc sâmbătă sau duminică și să fac ce consideră statul că trebuie să fac. Eu dovedesc că am fost plecat să fac niște analize. Cred că sănătatea e mai importantă decât orice. N-am spus că fug sau că nu accept. Oricum, mă vor aștepta cu flori la aeroport.

Sunt mâhnit puțin. Repet, am greșit și am recunoscut, dar am făcut o greșeală în contextul în care mă duceam la spital, nu mă duceam în altă parte. Dacă ei au considerat că viața unui om nu e importantă, ok, n-am ce să fac. Da, mă predau sâmbătă sau duminică, pentru că sunt plecat în weekend.

Se face o treime. Undeva pe la trei luni și jumătate-patru voi face. Legea așa spune, că fac o treime. Nu era mai câștigat statul dacă îmi dădea o amendă penală? Nu cred că am o faptă în care să zici că am făcut cine știe ce.

Mă vor lua de la aeroport. Din momentul în care se dă sentința, ai 6 sau 8 ore să te predai. Probabil mă vor lua de pe aeroport.", a spus Dănuț Lupu, la Fanatik.

Cum a încercat Dănuț Lupu să se apere

Fostul dinamovist a susținut atunci că a fost nevoit să conducă singur, deoarece se confrunta cu probleme de sănătate și nu a găsit un taxi sau un șofer de Uber care să-l transporte la spital.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, a fost declarația dată de Lupu în septembrie.