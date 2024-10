La finalul meciului, Mircea Rednic și-a certat jucătorii pentru că nu l-au ținut cum trebuie pe Cosmin Matei (marcatorul golului), însă a lansat și câteva "săgeți" la adresa arbitrilor din camera VAR.

Rednic, ironii la adresa arbitrilor

"În primul rând, noi n-am mers. E diferență mare față de ce am jucat ultimele două meciuri. Am intrat pe vârfuri, cu frică. La pauză trebuia să schimb vreo 5-6 jucători. Multe mingi la întâmplare. Nu am întâlnit o echipă wow, să zici că au prins presiune pe noi.

În a doua repriză am fost mai periculoși. Am prins și un portar în formă. Eu fac o analiză legată de echipa mea, iar astăzi, un egal cu șansă puteam să obținem. Nu mi-a plăcut felul în care ne-am comportat.

Când am pregătit jocul și știam că nu trebuie lăsat liber (n.r.-Cosmin Matei), iar noi am luat gol din aut... El nu are voie să dea la poartă nestingherit de acolo. Îi felicit, au insistat mai mult.

Poate cei de la VAR au ieșit la ceai, la țigară, dar nu vreau să dau vina pe arbitraj. Sunt un pic dezamăgit de Pedro, trebuia să facă legătura la mijloc, asta a făcut diferența. Nu mai contează, e vina noastră pentru cum ne-am comportat", a spus Mircea Rednic la finalul meciului.



Sepsi OSK a reuşit a doua sa victorie consecutivă, după 4-0 cu FC Hermannstadt în deplasare. UTA era neînvinsă de patru meciuri (două victorii şi două egaluri).



În urma acestui rezultat, UTA Arad ocupă locul nouă (15 puncte) în clasament, în timp ce Sepsi OSK a urcat până pe locul șapte (17 puncte).