Afaceristul a fost resuscitat, după ce a suferit un infarct într-un restaurant din localitatea Șimon, anunță ȘtirileProTV.

De ce nu a devenit Silviu Prigoană investitor la U Cluj

Silviu Prigoană a fost un om de afaceri cunoscut și a fondat mai multe posturi de televiziune. De altfel, Prigoană a fost patronul uneia dintre cele mai mari firme de salubritate din România și, în anul 2012, a încercat fără succes să ajungă la Primăria Capitalei.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre fostul afacerist este că, în urmă cu mai mulți ani, s-a discutat despre o eventuală implicare ca finanțator la un club de tradiție din România. La acel moment s-a vorbit despre U Cluj, însă Silviu Prigoană declara ulterior că nu a luat niciodată în considerare să devină acționarul unui club de fotbal.

”Niciodată! Nu intru în fotbal. Ce să caut eu în fotbal? Nu iubesc acest fenomen. În '94, în Statele Unite, am fost la o întâlnire cu preşedintele federaţiei de fotbal de acolo, pe un stadion. Dar am stat tot timpul cu spatele, nici nu m-a interesat cine joacă. Am luat-o ca pe o întâlnire de afaceri, am discutat cu o persoană distinsă şi civilizată. Ce au făcut cei de pe teren nu m-a privit absolut deloc.

Cine? Vă spun eu: nimeni! Nu există bani pentru aşa ceva. Nu numai pentru ’U’ Cluj, şi îmi pare rău pentru acestă echipă, ci şi pentru altele. Ca şi alţii, văd fotbalul ca pe o afacere. Însă acum nici arbitri nu mai sunt în fotbal, nimic nu mai e. Acum, fotbalul nu e afacere, nu se câştigă nimic. Nimeni nu va investi în fotbal pentru că nimeni nu va putea să scoată fotbalul din moartea clinică în care se află. Îmi pare rău să-i dezamăgesc pe clujenii mei.

În 1984 am fost la ultimul meci ca spectator. Jucau ’U’ şi Poli Timişoara, la Cluj. A ieşit o bătaie cumplită pe stadion. M-a dezgustat acest lucru. Păi cum să mă duc eu cu copiii la stadion când ăia înjură câte o jumătate de oră fără să se repete? Nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu implicat într-un astfel de fenomen. Eu nu investesc în lucrurile moarte”, spunea la acel moment Silviu Prigoană, conform GSP.