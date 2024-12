Campionatul nostru și-a arătat, încă o dată, carențele organizatorice cu ocazia etapei cu numărul 19. Pentru că gazonul pe care s-a jucat, la Ploiești, în partida Petrolul – Universitatea Craiova (1-1) a fost demn de orice, numai de un meci de fotbal la nivelul primei ligi nu!

Exact de acest aspect s-a legat și Mihai Stoica, venind cu o propunere drastică, după cum sport.ro a scris aici.

În loc să ia măsuri pentru ca, pe viitor, Petrolul să nu-și joace meciurile de pe teren propriu în mocirlă, deocamdată, președintele prahovenilor, Claudiu Tudor, a preferat să-i dea o replică tăioasă lui Meme. Concret, în dialog cu prosport.ro, Tudor a justificat anomalia gazonului de la Ploiești, amintind de alte anomalii.

„E ușor să vorbești când îl ai în spate pe Gigi Becali, cu forța și disponibilitatea lui financiară. Dacă era președinte la Oțelul (n.r. – Mihai Stoica), nu mai spunea că trebuie să pierdem noi cu 3-0. Dar să nu uite cei de la FCSB că, în tur, am jucat cu ei pe Ghencea, pe un teren departe de pretențiile unei campioane. Și din cauza gazonului mizerabil de acolo, care nu a fost afectat de vreme, am pierdut un fotbalist pentru șapte-opt luni. Baiano și-a rupt ligamentele la meciul cu ei. Să nu uităm că echipa la care dumnealui este angajat a fost de nu știu câte ori rușinea Europei din cauza gazonului pe care alte echipe au fost nevoite să evolueze. Meciul cu Valencia (n.r. – din februarie 2005) și destule altele. Și atunci n-a mai cerut să piardă cu 3-0. Din păcate, noi nu am putut controla vremea. A plouat trei zile la Ploiești în continuu. Administratorii stadionului au făcut tot ce au putut. Mijloacele sunt însă reduse. Și pe noi ne-a incomodat terenul“, a spus Claudiu Tudor.

De ce șeful Petrolului n-are dreptate

Desigur, pe plan intern, excelăm la „fotbalul vorbit“, cum a zis Gheorghe Hagi, cu referire la scandalurile interminabile de la noi. Iar acum avem exemplul perfect în acest sens. Pentru că președintele Petrolului a atacat FCSB cu niște exemple neinspirate.

În primul rând, meciul FCSB – Petrolul (1-1), disputat pe 21 septembrie, a fost găzduit pe gazonul prost de la Stadionul Steaua pentru că Arena Națională era indisponibilă. Iar FCSB n-are nicio treabă cu gazonul din Ghencea de care se ocupă Clubul Sportiv al Armatei.

Apoi, partida Steaua – Valencia, jucat în mocirlă într-adevăr, e din alte vremuri. De acum 19 ani, mai precis. Între timp, lucrurile au evoluat, inclusiv la noi și, de aceea, e inadmisibil să avem un meci, precum cel din weekend, în care Petrolul și Universitatea Craiova au oferit o luptă în noroi, în loc de fotbal.