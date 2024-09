Mesajul lui Alexandru Băluță după ce a fost înlocuit de Gigi Becali la pauza meciului cu Petrolul Ploiești

FCSB a rămas în zece jucători în minutul 30, după ce Mihai Popescu a văzut cartonașul roșu pentru un fault la Tudorie, iar Gigi Becali a fost forțat să facă unele schimbări la pauză.

Printre jucătorii rămași la vestiare s-a numărar și Alexandru Băluță, marcatorul golului spectaculos al "roș-albaștrilor".

La finalul meciului, Băluță a susținut că schimbarea sa, probabil, nu a avut nicio legătură cu evoluția sa din prima repriză, ci cu faptul că Elias Charalambous a trebuit să schimbe un pic sistemul de joc pentru ca echipa juca în zece oameni.

"Cu siguranţă că aş fi fost atent, nu aş fi luat al doilea galben, probabil că acesta a fost motivul (n.r. pentru care a fost înlocuit). Asta e până la urmă, eu nu-mi pierd încrederea.

Eu voi fi acelaşi jucător şi de câte ori se va apela la mine eu voi da sută la sută. E păcat că am fost egalaţi în felul ăsta. Nu e bine pentru că pierdem puncte. Din păcate am jucat şi în minus, dar oricum, am făcut-o destul de bine.

Băluţă: "Sunt momente în care eşti avantajat"

Cred că ar fi trebuit să facem mai mult pe final, să ţinem mai mult de minge, să fim mai deştepţi. Nu ne-a reuşit, am fost egalaţi, asta e, mergem înainte şi e important să nu mai pierdem puncte de acum înainte. Nu comentez arbitrajul.

Au fost momente, într-adevăr, în care… Sunt momente în care eşti avantajat, sunt momente în care eşti dezavantajat. Până la urmă nu din cauza arbitrului am fost noi egalaţi. Da, e normal, pentru că noi am jucat cu un om în minus, au venit cu centrări, ne-au surprins pe final, din păcate.

Da, eu sunt bucuros că nu mai jucăm aici (n.r. în Ghencea). Cred că nu este normal ca un stadion atât de frumos să aibă un teren execrabil. Asta este, până la urmă şi adversarul a jucat pe acelaşi teren.

Îmi doresc să nu mai facem niciun pas greşit, să revenim pe Naţional Arena, acolo unde am reuşit multe lucruri bune anul trecut, şi să recuperăm din puncte. (n.r. Îi dedici golul domnului Gigi Mulţescu, domnului profesor?) Da, cum să nu. E o pierdere imensă", a spus Alex Băluţă, după meci.

FCSB rămâne cu zece puncte, la cinci distanță de zona play-off-ului. Petrolul are 15 puncte și este la egalitate cu CFR Cluj și Universitatea Craiova.

În următoarea etapă din campionat, FCSB se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru duelul cu Sepsi OSK, iar Petrolul va primi vizita celor de la Hermannstadt.