Marius Măldărășanu, discurs sincer la finalul egalului cu CFR Cluj: "Am greșit multe pase"

La finalul meciului, Marius Măldărăşanu a recunoscut că echipa sa nu a practicat cel mai bun joc în prima repriză, însă a compensat prin determinare în repriza secundă.

"Trebuie să fiu realist, o primă repriză slabă. Ne-am ambiționat să jucăm scurt. Trebuia să ne adaptăm la stilul celor de la CFR. Repriza a doua a fost mai bună.

Măldărăşanu anunță că Hermannstadt vrea în play-off

CFR este echipa care ne-a pus cele mai mari probleme. Parcă mi-am adus aminte de meciul cu FCSB, când am pierdut cu 3-0. Un punct muncit, sunt mulțumit.

Am greșit multe pase și asta s-a întors împotriva noastră. Când am avut seria de rezultate pozitive am fost acolo (în lupta pentru play-off, n.r.), chiar dacă sunt egaluri, punct cu punct se adună.

U Cluj se va bate la primele 3 locuri, au jucători experimentați. Ne dorim să rupem bariera aceasta, nu este un obiectiv să intrăm în play-off, dar vrem să fim acolo", a spus Marius Măldărăşanu la finalul meciului.

FC Hermannstadt are două victorii şi două egaluri în ultimele patru etape. Sibienii sunt neînvinşi acasă în acest sezon, cu trei victorii şi două egaluri.

CFR este la al doilea egal consecutiv şi nu a pierdut de cinci etape în campionat, în care are trei victorii şi două egaluri.