Mario Camora, încrezător înaintea meciului cu FCSB, după calificarea în sferturile de finală ale Cupei României

Ardelenii nu se pot bucura prea mult însă de această reușită, deoarece îi așteaptă duelul cu FCSB din etapa cu numărul 19 din Superliga.

La finalul meciului din Giulești, Mario Camoara, căpitanul ardelenilor, a susținut că echipa sa a făcut un meci bun și că gândul său este deja la meciul cu FCSB, pe care speră că CFR va reuși să-l câștige, pentru a se apropia de lider.

„Noi ştiam rezultatul de la Botoşani. Dacă Mister a băgat 5 fundaşi. Dacă aveam nevoie de victorie, nu băga. Şi egal era bun. Noi am venit pentru a câştiga. Am avut o atitudine foarte bună. Echipa a jucat bine şi are viitor. Noi am vorbit şedinţă între jucători şi am zis că trebuia să schimbăm ceva. Astăzi s-a văzut atitudine şi am turat motoarele şi s-a văzut acest lucru. A fost pe piept şi arbitrul a spus asta. M-a lovit în piept mingea şi domnul Barbu a spus că aveam dreptate. Cred că a fost şi un arbitraj bun.

Camora vrea victorie în meciul cu FCSB

Încă nu am vorbit cu Deac. Sperăm să nu fie nimic rău. E un jucător important pentru noi. Avem nevoie de toţi jucătorii. Sperăm să facem un rezultat bun cu FCSB, să obţinem o victorie şi să venim aproape de primul loc”, a spus Mario Camora după remiza din Giuleşti.

FCSB ocupă primul loc în Superliga, cu 37 de puncte, cinci mai multe decât ocupanta locului secund, CFR Cluj. Pe trei se află Universitatea Craiova, tot cu 32 de puncte.