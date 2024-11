„Lăcătuș, cel mai mare fotbalist din istoria României!” Argumentele lui Eugen Trică

„Cu Lăcătuș am jucat trei ani și, în plus, știu ce a făcut de-a lungul timpului. Are 10 titluri câștigate, 6 Cupe ale României, trei Supercupe ale României, a luat Cupa Campionilor, încă o finală de Cupa Campionilor, Supercupa Europei, 84 de meciuri și 13 goluri la națională. Iar el n-a fost desemnat niciodată cel mai bun fotbalist al României! Vă întreb: care erau criteriile?”, e ferm fostul campion cu Steaua și CFR Cluj, într-o intervenție la podcastul Doppietta.

Eugen Trică: "Lăcătuș a luat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei cu Steaua"



Trică și-a continuat argumentația: „Gică Popescu a luat Cupa Cupelor cu Barcelona și Cupa UEFA cu Galatasaray, dar Lăcătuș a luat Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei cu Steaua. Hagi și Gică Popescu au jucat, într-adevăr, la echipe mari ale Europei, precum Barcelona și Real Madrid, dar și Lăcătuș a jucat la una dintre cele mai mari din perioada 1985-1989, Steaua București!

Rămân la ce am spus: Lăcătuș a fost cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor. E părerea mea și mi-o susțin. Toți factorii sunt de partea lui, și tehnic, și tactic, și fizic. Plus încrederea de sine, plus că avea calitatea și capacitatea de a fi lider, avea mentalitatea de învingător. Din 1985 până în 1990, Steaua a dominat fotbalul european, a fost foarte sus. Ajax sau altă echipă mare se ruga să dispute un amical cu Steaua”.



Eugen Trică a bifat pentru Steaua 130 de meciuri, înscriind 23 de goluri, în perioada 1998-2003, când a cucerit titlul (1999), Cupa României (1999) și Supercupa României (2001). La aceasta din urmă, a înscris ambele goluri ale victoriei contra lui Dinamo (2-1).