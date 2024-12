Patron și la Rapid, Dan Șucu a preluat de la firma 777 Partners 77 de procente și va investi începând de acum la Genoa, club din Serie A, la care au evoluat Radu Drăgușin și George Pușcaș.



Gigi Becali face un anunț după ce Dan Șucu a devenit patron la Genoa: ”O să iau 40.000.000 de €!”



Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre lovitura dată de Dan Șucu. Milionarul din Pipera a făcut și o ironie: a sugerat faptul că va primi 40 de milioane de euro din Liga Campionilor sezonul viitor, bani pe care Șucu va fi nevoit să-i ”scoată din buzunar”.



”El (n.r.-Dan Șucu) are o afacere care nu are probleme, de aia își permite. El nu poate să intre în faliment. El are un profit de minimum 10-15-20 de milioane și-i bagă la fotbal. Afacerea e afacere, îi crește afacerea, profitul îl bagă la Genoa și la Rapid.



Nu e problemă pentru Șucu, asta pentru că are o afacere solidă.



Asta nu înseamnă că îmi fac eu ambiția cu Șucu. 'Bă, Becali, ia, fă o ambiție acum și dă-ți banii la fotbal să concurezi cu Șucu'. Nu, tată. Știi care-i treaba? Eu o să iau 40 de milioane din Liga Campionilor, el trebuie să-i bage din buzunar”, a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.



Ce a titrat TMW după ce Dan Șucu a devenit patron la Genoa



Publicațiile italienești au scris imediat cum a apărut informația conform căreia Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa.



TuttoMercatoWeb i-a făcut portretul finanțatorului român, titrând: https://www.digisport.ro/fotbal/liga-1/gigi-becali-stii-care-e-treaba-eu-o-sa-iau-40-de-milioane-de-euro-3336253, referindu-se la compania de imobiliare pe care o deține afaceristul, dar și la clubul din Giulești, unde este acționar majoritar.



”Dan Șucu este o figură proeminentă în scena internațională economică și președintele Conferederației Patronale Concordia. Șucu e cunoscut în special, pentru că e patronul Mobexpert, cel mai larg brand de mobilă din România cu peste 2.200 de angajați.



Mai mult, Șucu este și un investitor în sectorul imobiliarelor, iar din 2022 are un rol-cheie în ziarul economic Ziarul Financiar”, au mai punctat cei de la TMW.