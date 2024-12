Mijlocașul român, care a impresionat în tricoul FCSB și a fost transferat în străinătate în 2016, a mărturisit într-un interviu pentru Federația Română de Fotbal că și-ar dori să-și încheie cariera acolo unde a început.



"(N.r. Te vom mai vedea în fotbalul românesc) Tot ce e posibil, de aici am plecat, probabil că mă voi întoarce cândva, îmi doresc asta. De aici am început fotbalul, de aici am plecat în străinătate, de la Steaua (n.r. FCSB) am debutat la naţională.



Mi-ar plăcea ca într-o bună zi, nu ştiu dacă în viitorul apropiat sau mai îndepărtat, să mă întorc în România", a spus Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF.



Declarațiile fotbalistului au alimentat speculațiile cu privire la o posibilă revenire la FCSB, echipă care l-a lansat în fotbalul mare. Rămâne de văzut dacă și când își va face această mișcare.



Gigi Becali anunță că Stanciu revine în vară



Patronul FCSB este convins că Stanciu (31 de ani) va semna cu roș-albaștrii în vară, când îi va expira contractul cu Damac.



"Stanciu? El știe. Când este, oricum vine la noi. Nu se duce Stanciu nicăieri niciodată, are bani, are tot ce îi trebuie. El are contract. După șase luni o să vină la noi, din vară", a spus Gigi Becali, luni.