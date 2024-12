Federația Română de Fotbal (FRF) a realizat un clasament al celor mai buni antrenori din Liga 2, bazat pe media punctelor câștigate per meci în anul calendaristic 2024. Oprița a impresionat cu o medie de 2,18 puncte/meci, acumulând 59 de puncte în 27 de partide. Sub conducerea sa, Steaua a încheiat anul fără nicio înfrângere în campionat, fiind singura echipă din Liga 2 cu o asemenea performanță.



Top 10 antrenori din Liga 2 în 2024



Clasamentul complet, conform FRF, îi include pe următorii tehnicieni:



Daniel Oprița (Steaua București) – 2,18 puncte/meci

Adrian Mihalcea (Unirea Slobozia) – 2,07

Robert Ilyes (Csikszereda Miercurea Ciuc) – 1,96

Andrei Prepeliță (Gloria Buzău) – 1,85

Flavius Stoican (CSM Reșița) – 1,85

Ianis Zicu (Metaloglobus) – 1,73

Dragoș Militaru (Unirea Dej) – 1,70

Diego Longo (Chindia Târgoviște) – 1,70

Vasile Neagu (CS Afumați) – 1,62

Eugen Neagoe (FC Argeș) – 1,60

Ilie Poenaru (Concordia Chiajna) – 1,60

Sport.ro vi l-a prezentat pe noul ”om de gol” al lui Daniel Oprița



Rareș Maeschi, tânărul fotbalist de doar 18 ani, este noul nume de pe buzele suporterilor Stelei.

Mijlocașul a marcat golul decisiv în victoria cu 1-0 împotriva echipei CSC Șelimbăr, în etapa a 15-a din Liga 2, menținând invincibilitatea echipei lui Daniel Oprița.



Primul meci ca titular, primul gol



Partida de duminică, disputată în condiții dificile pe stadionul Măgura din Cisnădie, a fost specială pentru Rareș.

A fost primul său meci ca titular pentru CSA Steaua și a reușit să își lase amprenta marcând în minutul 62. După meci, tânărul a oferit prima reacție pentru Sport.ro.



"Mă simt bine, sunt fericit. A fost primul meu meci ca titular și am marcat. Am mai jucat în trecut cu Mioveni 19 minute. Mă bucur că am dat gol. Singurul impediment a fost stadionul, un stadion extrem de dificil", a spus Rareș Maeschi, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Cine este Rareș Maeschi

Rareș Maeschi este originar din Adjud, Vrancea, unde a început fotbalul la clubul local Metcon.

A continuat apoi la Focșani, înainte de a face pasul la Academia Sport Team din București. În prezent, este împrumutat la secunda divizionară CSA Steaua, urmând să se întoarcă "acasă" în vara anului 2025.



Rareș nu este la prima reușită importantă. La începutul lunii, în cadrul Cupei de Tineret, a marcat împotriva rivalilor de la FCSB, într-un meci câștigat de Steaua cu 2-1.