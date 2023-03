Finanțatorul lui FC Argeș îl distruge pe Marius Croitoru: „Un bufon! Ne-a terminat psihic echipa și ne-a dus-o la retrogradare!”

În vara lui 2022, Marius Croitoru (42 ani) semna cu FCU Craiova. Numai că, după 14 meciuri în care a înregistrat 5 victorii, 3 rezultate de egalitate și 6 înfrângeri, antrenorul și-a dat demisia de la echipă. Atunci, Adrian Mititelu (55 ani) a acuzat modul în care acesta i-a pregătit pe jucătorii din Bănie și l-a condamnat pentru seria proastă de rezultate pe care a avut-o FCU Craiova.

În aceeași lună, Marius Croitoru a devenit noul antrenor al lui FC Argeș. De data aceasta a rezistat doar 10 partide pe banca alb-violeților, iar bilanțul a fost și mai slab decât la clubul patronat de Adrian Mititelu. A obținut un singur succes, bifând 4 rezultate de egalitate și 5 eșecuri.

Viorel Tănase: „Bine că a plecat! Croitoru nu e cu nimic mai bun decât Prepeliță!”

Acum, a venit rândul lui Viorel Tudose, finanțator al formației FC Argeș, dar și membru în Consiliul de Administrație, să-l acuze pe Marius Croitoru pentru metodele sale de antrenament. Omul de afaceri susține că din cauza tehnicianului jucătorii au moralul la pământ, iar clubul din Trivale tremură pentru menținerea în Liga 1.

„Eu vreau să spun încă de la început că sunt un om deschis, iar mie nu îmi plac oamenii care își bat joc de această echipă a noastră. Pe românește, nu îmi plac bufonii. Iar eu am ajuns în stadiul în care am condiționat un lucru la FC Argeș, ori eu, ori el. Dacă acest Marius Croitoru mai rămânea la FC Argeș eu plecam. Nu mai puteam să stau și să văd cum unul își bate joc de banii mei, dar și ai altora care ajută aici la FC Argeș.

Însă, vreau să o luăm cu începutul. Se știe foarte bine că între mine și membrii Consiliului de Administrație de la FC Argeș au fost niște divergențe, iar ele au continuat. Însă, până la urmă eu îi respect pe toți cei de acolo și mă supun majorității. Cei din Consiliu au vrut să îl demită pe Prepeliță încă din campionatul trecut, după un meci la Craiova, însă eu m-am opus și am reușit să îl mențin pe Prepe la FC Argeș. Iar rezultatul deciziei mele a fost unul foarte bun. Prepe a obținut ulterior rezultate foarte bune și ne-a dus în play-off, iar în Cupa României am avut un parcurs la fel de bun.

Apoi s-a început acest sezon, dar nu s-a mai avut răbdare cu Prepe după ce rezultatele nu prea mai erau la fel de bune ca cele din sezonul trecut. Dar, la fel ca și atunci și acum m-am opus demiterii lui Prepe de la FC Argeș. Eu și acum am mare încredere că Prepe o să ajungă un antrenor foarte bun și sunt convins că nu ajungeam cu el unde am ajuns acum cu acest Croitoru. Eu îl asemăn pe Prepeliță cu Halagian. Însă, într-un final a trebuit să mă supun majorității, iar Prepe a fost demis.

Revenind la Croitoru, pot să afirm cu tărie că omul ăsta ne-a dus echipa în cap. Nu îmi permit să comentez eu declarațiile lui Adrian Mititelu, dar acel om a avut perfectă dreptate după tot ce a spus despre Croitoru când a plecat de la ei.

Uitați unde au ajuns ei fără Croitoru, la un punct de play-off și s-au bătut cu Sepsi până în ultima clipă, dar și unde am ajuns noi cu acest antrenor. Ne-a dus echipa în cap și la retrogradare. Și pe Craiova o lăsase rău în clasament, dar FC U Craiova s-a redresat cu Napoli. Eu nu l-am vrut de la început pe Marius Croitoru. Erau pe listă patru nume. Eugen Neagoe, Toni Petrea, Croitoru și Poenaru. Primii doi au căzut repede, iar în final rămăsese să alegem între Croitoru și Poenaru. Eu nu îi voiam pe niciunul. Cu ce erau ei mai buni decât Prepe? Dar m-am supus majorității și vă pot spune că am fost un pic supărat și pe Jean Vlădoiu. M-a deranjat că l-am simțit că schimbă barca după ce l-am văzut că se bagă în poză alături de Croitoru la prezentare. Însă, l-am înțeles într-un final că încerca și el să își salveze postul, dar tot nu a reușit și a fost mazilit.

Acest Croitoru a primit mână liberă la echipă. Și-a adus jucătorii pe care și i-a dorit, inclusiv pe fiul său, dar nu mai are rost să comentez nimic despre el. Copilul mai are contract până în vară la noi. Însă, Marius Croitoru ne-a terminat psihic echipa. Garita e distrus psihic, la fel și colegii lui. Eu am o vorbă și mi-o mențin: nu îmi plac bufonii, iar când tu te manifești în halul ăsta pe bancă, dar și la antrenamamente, ce pot eu să mai spun? Când tu urli încontinuu la jucători, nu te gândești oare că oamenii ăia chiar cred că ei sunt proști? Metodele de lucru ale lui Croitoru sunt jalnice, iar noi de aia am ajuns pe loc retrogradabil. Vă repet: bine că a plecat, că altfel plecam eu”, a declarat Viorel Tudose pentru ProsSport.

Acuzele lui Adrian Mititelu la adresa lui Marius Croitoru (23.10.2022)