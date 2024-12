Marius Șumudică (53 de ani) e o figură excentrică a fotbalului nostru. Mult timp, acesta a avut rezultate foarte bune și a fost considerat chiar un „nebun simpatic“ al campionatului intern. Vorbim, în primul rând, despre perioada Astra Giurgiu (2015-2017), cu performanțe remarcabile, atât pe plan intern, cât și european.

Apoi însă, treptat, Șumudică s-a îndepărtat de astfel de rezultate bune. Și, din păcate, s-au înmulțit și derapajele sale comportamentale. Apogeul l-a atins în Turcia, când, la un moment dat, a fost lăsat singur în sala de conferință de jurnaliștii locali, care astfel au protestat față de comportamentul inadecvat al antrenorului de la Gaziantep, la vremea respectivă. Atenție: un astfel de protest a venit din partea unor oameni care sunt, totuși, obișnuiți cu „pâine și circ“ în fotbalul lor, Turcia având, de asemenea, multe personaje excentrice în fotbalul intern. Chiar și aici însă, Șumudică a „reușit“ să depășească orice limită!

Acum, la final de an, Șumudică ne-a arătat că, atunci când nu-și dă „autogoluri“ prin derapajele sale, e un om de familie, cu o latură sensibilă despre care nu se știa până acum. Potrivit Orange Sport, antrenorul Rapidului e profund mișcat când vede cum părinții săi fac griji pentru el, inclusiv acum, când a reușit în viață, în mod clar.

„În momentul în care ştii că mama ta are o pensie de 2.000 de lei şi vine şi îmi pune în plic 500 de lei şi îmi zice: <<Mamă, asta e pentru tine>>... Îmi dau şi lacrimile. Astea sunt cele mai frumoase momente, eu am fost foarte ataşat de părinţii mei. Părinţii mei au suferit foarte mult pentru mine. Ei şi-au dorit foarte mult să ajung cineva, aşa îmi spuneau ei, îmi dădeau exemplu pe stradă când mergeam un vecin şi ziceau: <<Uite, tu numai probleme ne faci, uite asta a intrat la facultate, uite ce a făcut>>. Şi am zis: <<Să nu uitați ce vă spun eu, nasul ăsta pe mine nu mă minte, eu o să ajung antrenor>>. Acum, în momentul în care îi văd că au ajuns la o vârstă destul de înaintată şi tot vor să-mi dea ceva din puținul pe care îl au.. Pe mine, asta mă mişcă enorm! Cred că astea sunt cele mai frumoase clipe, când sunt la masă cu ei“, a povestit Marius Șumudică.

Acesta avut și un mesaj de Sărbători pentru suflarea rapidistă, după cum se poate vedea mai jos: