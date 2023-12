E pe lista lui Gigi Becali, însă ar putea ajunge în Belgia: „N-am cum să nu-i dau drumul!”

Junior Pius, fundașul central al lui FC Botoșani ar putea pleca de la gruparea moldavă în perioada de merkato din iarnă.

Patronul Iftime a dezvăluit că îi este foarte greu să-l țină la Botoșani pe fundașul nigerian, deoarece acesta are două oferte pe masă. Dacă primește 400.000 de euro în schimbul lui Pius, Iftime anunță că îl lasă să plece. De serviciile lui Junior Pius s-a arătat interesat și Gigi Becali în trecut, însă patronul lui FC Botoșani susține că n-a primit nicio ofertă oficială de la FCSB.

„Nu știți dacă Junior Pius pleacă de la mine sau nu, dacă are ofertă bună. Nu, nu, nu e vorba de Gigi Becali, am ofertă bună din Belgia pentru el. În vară trebuia să fie liber, am prelungit contractul pe un an de zile și acum să vedem cum facem.

De la FCSB nu are niciun fel de ofertă, nu cred că-l prețuiește domnul Becali. Nici el nu vrea să meargă în România. Am o ofertă din Portugalia și mai nou am una din Belgia. N-am cum să nu-i dau drumul. Dacă oferta e foarte bună îi dau drumul, dacă nu mai rămâne puțin la mine.

Pius ar putea pleca de la FC Botoșani

Ofertă bună înseamnă minim 400.000 de euro. Asta este, vin alții. Au mai plecat de la noi jucători și am rămas în play-off, apoi au mai plecat, și tot așa. E adevărat că nu am fost niciodată în situația actuală.

Numai că o faci doar cu jucătorii care sunt 100% devotați clubului, care își dau seama de gravitatea situației și care fac tot ce pot ei să demonstreze că echipa nu-și merită locul ăla. Aici este vorba de foarte multă stare, e vorba și de căpitan. Bine, căpitanul îl am că Dican are destulă minte și e organizat, e mai mult decât botoșănean acum”, a spus Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.

Junior Pius a disputat 15 meciuri pentru FC Botoșani în acest sezon, adunând 1.336 de minute în tricoul moldovenilor.

Cu o cotă de piață de 450.000 de euro, fundașul central nigerian mai are contract cu FC Botoșani până în vara anului 2024.