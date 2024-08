La o zi după meciul decisiv disputat în Ungaria, Gigi Becali s-a felicitat pentru două transferuri făcute în această vară.

Baeten a marcat golul calificării din pasa lui Popa, iar Gigi Becali a ținut să puncteze faptul că el a fost singurul din fotbalul autohton care a crezut în cei doi fotbaliști.

"M-am bucurat foarte mult (de evoluția lui Baeten, n.r.). De ce? L-am văzut, am insistat. Prima oară eu am zis de Baeten în fotbalul românesc. Nimeni nu îl interesa de Bateten și am insistat pe el și uite că până la urmă ne-a adus bucuria.

Am insistat și pe Popa că tot așa, nimeni nu îl vedea. Popa pasă de gol, Baeten gol, deci și-au scos banii de o mie de ori mai mult", a spus Gigi Becali, într-o conferință de presă susținută la "Palat".

FCSB și-a asigurat participarea în grupele Conference League

În urma victoriei în fața lui Maccabi Tel Aviv, FCSB şi-a asigurat prezenţa în grupele unei competiţii europene (va juca cel puțin în grupele Conference League).

Campioana României va juca în turul al treilea preliminar contra campioanei Cehiei, Sparta Praga, care a trecut de irlandezii de la Shamrock Rovers cu 2-0 (deplasare) şi 4-2 (acasă). Kosovarul Armal Krasniqi (ex-Rapid, CFR Cluj) a dat o pasă de gol la ultima reuşită a campioanei Cehiei.

Campioana României va juca prima manşă în deplasare, pe 6 sau 7 august, iar returul ar avea loc la Bucureşti, pe 13 august.